Antalya'da "sosyal mesafeli" deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da "sosyal mesafeli" deniz keyfi

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda denizin keyfini çıkardı. Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ve nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü "turizmin başkenti" Antalya'da, Konyaaltı ilçesindeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kovid-19 salgını dolayısıyla çeşitli tedbirler alınan sahilde tatilciler sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdi. Havlularını sosyal mesafeye göre sahile seren tatilcilerin, denizde yüzerken de birbirlerine yaklaşmadıkları görüldü. Sahildekilerin çoğunluğunun maske takmayı tercih etmedikleri dikkati çekti. Birçok kişi ise denizde yüzmek yerine kıyı boyunca yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Plajlarda denetim yapan polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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