Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.

Antalya'da otomobil aksesuarı satan Murat Tokmak (30) bir hafta önce 1987 model Serçe marka otomobili 3 bin liraya satın aldı. Tokmak, eğlence amaçlı video çekmek amacıyla satın aldığı arabanın tavanını kestirerek üstü açık hale getirdi. Otomobilin ön yolcu koltuğunu söken Tokmak, otomobilin içerisine branda gererek havuza dönüştürdü.

Koronavirüs nedeniyle denize ve havuza girmenin yasak olduğu Antalya'da eğlenceli vakit geçirmek isteyen Tokmak, sürücünün ayrı bölmede oturduğu, arkada 2, ön tarafta da 1 kişinin oturabildiği araca, 'sosyal mesafeli oto havuzu' adını verdi. Arabasıyla 3 arkadaşıyla trafiğe kapalı alanda ilerleyerek havuz ve deniz özlemini gideren Tokmak, arkadaşlarıyla hem arabasında yaptığı düzenlemeyle sürüş hem de havuz keyfini yaşadı.

Arabanın üstünü kendileri kesip, içerisini suntayla böldükten sonra branda ile çevirdiklerini anlatan Murat Tokmak, oto havuzunu 200 liraya mal ettiklerini söyledi. Araçtaki havuzun 250 litre su aldığına değinen Tokmak, arkadaşlarıyla sosyal mesafeli oto havuzunda yaşadığı eğlenceyi şu sözlerle anlattı:

"Arabayı bir hafta önce aldık. Hobi amaçlı eğlence için aracın üstünü kestik. Sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlar arasında bunu yürüyen bir havuz haline getirelim dedik. Burada sosyal mesafeyi koruyoruz. Yasaklar nedeniyle artık kendini havuzumuzu kendimiz yapmaya başladık. İnşallah bu yasaklar bittiğinde denize havuza gideriz. Bizim için keyifli oluyor. Salgın günlerinde hem eğleniyoruz hem de çektiğimiz videoları sosyal medyada yayınlayarak başkalarının eğlenmesine faydamız oluyor."