Antalya'da "Spora Gönül Ver" projesi devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Spora Gönül Ver" projesi kapsamında Golbol gösteri maçı yapıldı.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünce sürdürülen projenin ilk maçı, Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Görme engelli bireylerin ana spor dalı Golbol'ü tanıtmak, oyuna ilişkin bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliğe, 20 görme engelli sporcu ve 200 gönüllü üniversite öğrencisi katıldı.

Maçta bir örtü yardımıyla gözleri bağlanan gönüllüler takımı, görme engelli sporculara karşı mücadele verdi.

Etkinliğe, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Doç. Dr. Erdi Kaya, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ve Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver de eşlik etti.

Görme engelli bireyleri farklı spor dalları ile tanıştırmak, gönüllü bireylerle bir araya getirerek sosyalleşmesini ve iki grup arasında empati duygusu oluşturmanın hedeflendiği proje kapsamında, çeşitli spor dallarına ilişkin tanıtım maçlarının devam edeceği belirtildi.