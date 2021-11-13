"Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'da - Son Dakika

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ilk gününde Kleopatra Plajı'nda üç etap gerçekleştirildi.

Halka açık alanda 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışında, 4 bloğu en iyi zamanda kaldıran Almanya'dan Dennis Kohlruss birinci oldu.

Sporcuların 180 kilogramlık metal blokları taşıdığı "Husafell Stone" etabında ise Letonya'dan Dainis Zageris birinciliği kazandı.

Yarışın "Türk Taşları" adlı üçüncü etabında ise sporcular, 160, 170, 180 ve 210 kiloluk kayaları en hızlı şekilde hazırlanan yerlere koymaya çalıştı. Bu kategoride Hollanda'dan Kelvin de Ruiter birinciliği elde etti.

Cimrin: "Yarınki yarışlar sonunda 2021 şampiyonu belli olacak"

Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 13 ülkede 16 etap halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sezon finalinin Alanya'da gerçekleştirildiğini anlatan Cimrin, "İlk etapları yaptık. Yarın İskele Meydanı'nda ikinci etap yapılacak. Yarınki yarışlar sonunda 2021 şampiyonu belli olacak. Ardından madalya töreni düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Yarınki yarışların kendileri için heyecanlı olacağını anlatan Cimrin, Alanya ve Türkiye'nin 102 ülkede izleneceğini dile getirdi.

Bu takvimde yer almanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Şükrü Cimrin, "2022 yılında da bu takvimde yer alacağız. Bunun da Alanya'da olması bekleniyor. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı'nda saat 13.00 de başlayacak. 14 tonluk tır çekme, araç kaldırma ve kum torbası yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek.

Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.