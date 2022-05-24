Türkiye'nin en büyük sualtı arkeolojisi araştırma gemisi suya iniyor

Dünyanın en büyük ikinci en donanımlı su altı arkeoloji araştırma gemisi, suya inmek için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr.Dr. Hakan Öniz:

"Gemide dip sonardan 500 metreye kadar inip kazı yapabilecek robotlara kadar her türlü üst teknolojiye sahibiz"

" Dünyanın en yeni en modern arkeoloji gemisi ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla 2 hafta içinde hizmete girecek

ANTALYA - Antalya'da yapımı devam eden dünyanın en büyük ikinci en donanımlı su altı arkeoloji araştırma gemisi, suya inmek için gün sayıyor. UPL ismini taşıyacak modern gemi ile Türkiye sahillerinin su altı gün yüzüne çıkarılacak.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir tersanede yapımı devam eden UPL isimli su altı araştırma gemisinin tanıtımı yapıldı. Yüzde 90'ı tamamlanan geminin 2 hafta içinde suya indirilmesi bekleniyor.

Gemi hakkında bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr.Dr. Hakan Öniz, geminin Türkiye'nin su altının kazı ve araştırma çalışmaları için tasarlandığını kaydetti.

Yaklaşık 2 yıldır böyle bir gemiye sahip olmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öniz, " Akdeniz Arkeolojisi Derneğinin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Mersin ve Antalya kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik sualtı araştırmalarını ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi, modern ve yüksek teknolojili bir gemiye ihtiyacımız vardı. Ülkemiz büyüdükçe geliştikçe sualtı arkeolojisiyle ilgili olanaklarımızda artmaya başladı. Bu gemi dünyada su altı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden bir tanesidir. Ama modern gemisidir çünkü ileri teknoloji içeriyor " diye konuştu.

"Dünyanın en donanımlı gemisi"

Geminin yeşil gemi olarak nitelendirilen hibrit bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Hakan Öniz, geminin makineleri haricindeki tüm elektriğin üzerindeki güneş enerjisi panellerinden karşılanacağını bildirdi.

Gemide 5 kişilik bir basınç odası olduğunu kaydeden Öniz, "Basınç odası dalış kazalarında hayat kurtarıyor. Yine Türk malı son derece modern bir basınç odası gemide. Gemide dip sonardan 500 metreye kadar inip kazı yapabilecek robotlara kadar her türlü üst teknolojiye sahibiz. Dünyada da bu gemiden birkaç tane vardır. Dünyanın en yeni en modern arkeoloji gemisi ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla 2 hafta içinde hizmete girecek" dedi.

"3 boyutlu görüntü"

Gemide yüksek teknolojinin kullanıldığını vurgulayan Öniz, " Büyük ekranlı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra, deniz tabanında gemi hareket halinde çalışırken, dip sonardan elde edilen görüntü, büyük ekranda sürekli olarak 18 araştırmacı tarafından takip edilebilecek. Bu cihaz vasıtasıyla 500 metre derinlikten 3 boyutlu görüntü alabileceğiz. Eğer bu görüntüler arkeolojik potansiyel içeriyorsa o derinliğe robot indirip, görüntü alabileceğiz, izin alabilirsek örnek toplayacağız. Bilimsel olarak su altı arkeolojisi alanında Türkiye'nin dünyada çok öne geçmiş bir gemiye sahip olacağız" dedi.

"38 metre uzunluğunda"

Geminin isim sponsorunun UPL Tarım olduğunu dile getiren Hakan Öniz, "Geminin boyu 38 metre bu bağlamda da dünyadaki en büyük arkeoloji gemilerinin ikincisi diyebiliriz. Gemiyi kabuk olarak bir tersaneden aldık. İmalatı yaklaşık 9 ay sürdü"ifadelerine yer verdi.