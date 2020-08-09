- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş - Son Dakika

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor Kanaldaki su seviyesi düşürüldü, baraj kapaklarının altında karşıdan karşıya ağ gerildi Ekipler çalışmasını suyun azaldığı 1 kilometrelik alanda aramalarına devam...

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor

Kanaldaki su seviyesi düşürüldü, baraj kapaklarının altında karşıdan karşıya ağ gerildi

Ekipler çalışmasını suyun azaldığı 1 kilometrelik alanda aramalarına devam edecek

Gencin babası,ağabeyi ve yakınlarının kanal başındaki endişeli bekleyişleri devam ediyor

Ağabey Mert Andariman: "

" En küçük kardeşimiz canımız ciğerimiz suyun altında, annemiz gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok"

ANTALYA - Antalya'da 4 gün önce yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor. Gencin yakınları baraj kapağı ve kanal kenarında umutla bekleyişlerini sürdürürken gencin ağabeyi Mert Andariman, " En küçük kardeşimiz canımız ciğerimiz suyun altında, annemiz gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok."dedi.

6 Ağustos perşembe günü saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına hurda işlerinde yardım eden Sezgin Andariman, yeğeni Ahmet Andariman'la birlikte kanala geldi. Sezgin Andariman, kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi sevk edildi. 1 kilometrelik alanda ekipler 4'üncü günde de aramalarına devam ediyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait onlarca dalgıç arama çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Öğleye kadar yapılan kapsamlı aramada da bir sonuç alınamayınca kanalın su seviyesinin düşürülmesine karar verildi. Baraj kapaklı kontrollü şekilde açılarak su seviyesi yaklaşık 2 metre düşürüldü. Ekiplerin çalışmasını ise Andariman'ın yakınları kanal kenarında endişeli şekilde kenardan izledi. Baraj kapağının olduğu noktaya gelen Sezgin Andariman'ın babası Ahmet ve ağabeyi Mert'de çalışmaları takip etti. Baraj kapağı üzerindeki yürüme yolundan çalışmaları takip eden baba Ahmet Andariman'ın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Andariman'ın bir çok yakını da kanala bakarak bir haber bekledi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte ekipler, baraj kapağının alt bölümüne karşıdan karşıya bir ağ gerdi. Sahil Güvenlik ekipleri ağın etrafında da kontrol amaçlı beklemelerini sürdürdü.

Ekipler, baraj kapağı ile Sezgin Andariman'ın suya girdiği yaklaşık 1 kilometrelik bölümde yapacakları aramada bir sonuç alamazsa, suyun denize döküldüğü 12 kilometrelik alanda arama çalışması yapacak.

"Annemin haberi yok"

Mert Andariman, kardeşinin 4 gün önce akşam saatlerinde yeğenini kenarda bekletip kendisinin suya girdiğini ve kaybolduğunu söyledi.

Kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini anlatan Andariman, " Gücü yetersiz kaldığı için kardeşim sudan çıkamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Biz 6 kardeşiz, altıncı kardeşim şuan suyun altında. Henüz daha bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Canımız ciğerimiz suyun altında, en küçük kardeşimiz. Kardeşimin daha büyük bir ekiple bulunmasını istiyorum. Kardeşimin kaybolduğundan hala annemin haberi yok. Benim annem tansiyon hastası. Babam, ağabeylerim burada ama annem şuan evde, hiçbir şeyden haberi yok. Annem en küçük oğlunun burada olduğundan haberi yok. Gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok. Şuan çaresizce tüm akrabalarım kardeşimin bulunmasını bekliyor" dedi.

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:22

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Lazio, Vedat Muriqi'in transferi için İstanbul'a geldi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Pençe-Kaplan ve Pençe Kartal operasyonlarında 83 terörist etkisiz hale getirildi Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Bakırköy ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi gözaltına alındı Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti         
17:01
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı         
16:51
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor         
16:47
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı         
16:45
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti         
16:35
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor         
15:23
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar "Laf dinlemiyorlar" diye isyan etti         
14:42
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti         
11:21
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi         
10:59
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi         
10:35
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı         
18:47
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
16:41
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 21:33:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei