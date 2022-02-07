Su kanalına adam atma kavgası - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Taraflardan bir kişi kavga esnasında su kanalına düşerken, diğer kişiler de kavga ettikleri her kişiyi su kanalına atmaya çalıştı. Cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansıyan kavga, kanala düşen kişinin kurtarılmaya çalışılmasıyla son buldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Kadınların da bulunduğu grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran taraflardan bir kişi, sarıldığı adamı demir bariyerlerin üzerinden su kanalına fırlattı. Diğer sürücülerin ayırmaya çalıştığı kavgada, herkes sarıldığı kişiyi su kanalına doğru götürmeye çalıştı.

Diğer sürücüler, 'Tuttuklarını suya atıyorlar" diyerek o anları cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Kavga, kanala düşen kişinin kurtarılmaya çalışılmasıyla son buldu.

(İHA)