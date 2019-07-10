Antalya'da su kuyusuna düşen Alman vatandaşı kurtarıldı
30 dakika önce
Antalya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:53 Kaynak: AA
'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Konyaaltı
ilçesi Karatape Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı Herbert Wawrzyniak (68), su motorunu tamir etmek amacıyla evinin bahçesindeki kuyu duvarının üzerine çıktı.
Bastığı tahta kırılınca Wawrzyniak'in 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, iple kuyuya indi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından jandarma ekiplerinin de desteğiyle Wawrzyniak kuyudan çıkartıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen Wawrzyniak, 112 Acil Servis
ekibince Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
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