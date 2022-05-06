Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

06.05.2022 04:09

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüj sulayan su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüj sulayan su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kumluca Belediyesine ait Y.A'nın kullandığı 07 V 1427 plakalı su tankerine, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjde sulama yaptığı sırada Veli Dalkıran'nın (23) kullandığı 07 VGJ 48 plakalı otomobil çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Tolgahan Bitkin (23) ve Furkan Köleoğlu (23) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Bitkin ve Köleoğlu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Y.A. ise gözaltına alındı.

Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Sivas'ta otomobil duvara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti Motosikletle traktöre çarpan genç sporcu Mehmetcan hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 04:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement