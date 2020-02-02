Antalya'da şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika
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Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

6 saat önce

Antalya'da şubat ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkınca, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.

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Antalya'da şubat ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkınca, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.


Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 61 olarak ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları piknik yapmayı ve güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi.


İstanbul'dan gelen Mehmet Ali Karakaya, "Su fıstık gibi. Burası İstanbul'a göre harika. Biz bu memleketin insanıyız, Allah da bize öyle bir memleket vermiş ki; bir tarafında kar, bir tarafında deniz. Bizlere böyle bir vatan verdiği için Rabbime şükrediyorum" dedi.


Antalya'da yaşayan Musa Soygül de, "Dünyada hiçbir şehir yok ki, şehir merkezinden böyle denize girilsin. Bu Allah'ın bir lütfu. Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Şubat ayında millet denize giriyor. Teleferikle yukarıya çıkıyorsun kayak yapıyorsun, aşağı iniyorsun denize giriyorsun. Böyle bir yer dünyada yok. Onun için bu memleketin kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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