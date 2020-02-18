Antalya'da şubat ayında deniz keyfi - Son Dakika
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Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

7 saat önce

Antalya'da şubat ayında deniz keyfiHAVA sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, çocuklar başta olmak üzere genci yaşlısı denize girdi.

Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, çocuklar başta olmak üzere genci yaşlısı denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi Semti'nde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Küçük çocuklar başta olmak üzere gençler ve yetişkinler deniz keyfi yaptı. Kimisi sahilden açığa doğru yüzerek pırıl pırıl denizin tadını çıkardı. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri, plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri de kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu turistik şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.

Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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