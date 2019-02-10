Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şubat Ayında Nisan Havası Yaşanıyor

Antalya'da Şubat Ayında Nisan Havası Yaşanıyor

1 saat önce

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kötü hava koşullarının ardından güneş yüzünü gösterdi.

Antalya'da Şubat Ayında Nisan Havası Yaşanıyor, System.String[]
Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kötü hava koşullarının ardından güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar güneşli havanın tadını denize girerek, sahilde kitap okuyarak, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da etkili olan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları Akdeniz'in maviliklerinde kulaç atmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar kumsalda kitap okurken, bazıları ise ailesiyle beraber çay saati yaptı. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

"Antalya, Türkiye'nin cenneti"

Eşiyle beraber sahilde güneşin keyfini süren Mehmet Köse, kendisinin denizci olduğunu ve denizden ayrılamadığını söyledi. Köse, "Hanımla beraber kalktık, masamızı sandalyemizi alarak sahile geldik. Hem kahvaltımızı hem de hava aldık. Denizci olduğum için denizi çok seviyorum. Antalya, Türkiye'nin cenneti" dedi.

Havanın çok güzel olduğuna işaret eden Yeter Alpay, Antalya'nın keyfini çıkardıklarını söyledi. Alpay, "Zaten Antalya kışın da çok güzel oluyor ve sık sık Konyaaltı sahiline geliyoruz. Yaşıyoruz. Havalar kötü olduğundan dolayı gelemiyorduk, çok özlemişiz. Kendimizi sokağa attık" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

MasterChef'ten Survivor'a Giden Hakan Kanık'ın Güneşten Derisi Yandı CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şubat Ayında Nisan Havası Yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]