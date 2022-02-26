Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu - Son Dakika
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Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

26.02.2022 14:13

Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu Bir haftadır etkili olan yağmur yerini güneşe bıraktı Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

Bir haftadır etkili olan yağmur yerini güneşe bıraktı

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Turizm kenti Antalya'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlı hava bugün yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı kentte sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline koştu. Sahile gelerek denize girip güneşleyenlerin arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da olduğu görüldü. Denize girmeyenler ise aileleri ile birlikte kumsalda oturarak vakit geçirdi.

Kanada'dan Antalya'ya yerleşmek için şehre gelen Ruslan Engaiıchev, "Bir aydır burada yaşıyorum. Çok güzel şehir, havası çok güzel. Ayaklarım ile denize girdim. Yüzemedim. Burası bizim için çok iyi şehir" sözlerine yer verdi.

Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu
Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu
Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

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Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu - Son Dakika


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