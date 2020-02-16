Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi - Son Dakika
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Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi

14 dakika önce

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı sahili tıka basa doldu.

Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi, System.String[]

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı sahili tıka basa doldu.

? Türkiye'nin birçok bölgesine karlı ve soğuk hava hakimken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı bahar aylarını aratmıyor. Şubat ayında 21 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kentte yaşayan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilciler kumsalda güneşlenirken, bazıları ise sahil bandındaki çimlere uzanarak keyif sürdü. Havanın güzel olmasına en çok çocuklar sevindi. Deniz kenarında kıyafetleriyle birlikte suyla oynayan çocuklara, balık tutmak için olta atan balıkçılar eşlik etti.

Sıcak havayı fırsat bilip sahile gelen Filiz ve Abdullah Tetik çifti, bugün bir yakınlarının Sivas'tan geldiğini ve Antalya'daki hava sıcaklığına şaşırdığını söyledi. Antalya'yı çok sevdiklerini ve güzel havada keyif yaptıklarını belirten Tetik çifti, bugünü sahilde bitireceklerini ifade etti.

Sahilde yürüyüş yapan Ekrem ve Aytül Öncü çifti de Antalya'da kış mevsiminin olmadığını, her ayın yaz gibi sıcak geçtiğini söyledi.

Bir başka tatilci Nevin Korkmaz ise şubat ayında dahi kentin sıcak hava imkanı sunduğunu belirtti.


Konyaaltı Sahili, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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