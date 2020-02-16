Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2) - Son Dakika

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Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2)
7 saat önce
GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLERAntalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLER Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen Kumlucalılar, deniz kenarına akın etti. Yakınları ve çocuklarıyla sahile gelen bazı aileler, piknik yaparken, bazı kişiler de yürümeyi tercih etti.
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