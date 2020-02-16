Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2) - Son Dakika

GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLER Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen Kumlucalılar, deniz kenarına akın etti. Yakınları ve çocuklarıyla sahile gelen bazı aileler, piknik yaparken, bazı kişiler de yürümeyi tercih etti.