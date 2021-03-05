Antalya'da suç çetesi çökertildi - Son Dakika

Antalya'da silahlı yaralama, tehdit ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 19 Şubat tarihinde bir işyerinde meydana gelen mala zarar verme, silahlı tehdit ve uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bu sırada benzer bir olayın 2 gün önce Doğuyaka Mahallesindeki bir sitede, kasten yaralama, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma şeklinde meydana gelmesi üzerine ekipler, olayların aynı kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.

Güvenlik kamera görüntülerinin yanı sıra, elde edilen eşkaller doğrultusunda ekipler, düzenledikleri operasyonlarla olaylara karıştıkları iddia edilen İ.Ş.K, F.K., İ. K., İ.Ç., M.Ö., O.G., A.G., D.B., A.B., F.A. ve Y.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve şarjörü, 37 adet av tüfeği fişeği, 122 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ile bin 188 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Olayın şüphelileri oldukları belirlenen D.B., Y.Ç., F.A. ve M.Ö. isimli şahıslar birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan, İ.Ç. ve İ.K. ise silahlı tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA