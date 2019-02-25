Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak suçlarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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