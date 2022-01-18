Antalya'da suç örgütüne yapılan operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika

Antalya'da suç örgütüne yönelik 4 aydır yürütülen inceleme ve soruşturma sonucunda başlatılan operasyon kapsamında; 7 şahıs tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 157 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 bin 350 TL para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti başta olmak üzere değişik suçları işlemek üzere kurulan S.T. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, bunlardan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

13 şüpheliden 3'ü savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanmaları istemiyle sevk edildi. Bunlardan içinde suç örgütü liderinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklanıp, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 157 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 bin 350 TL para ele geçirildi. - ANTALYA