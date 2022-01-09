ÇIRALI'DA KAYBOLAN TURİST KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkiinde dün suya düşen çantasını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan kadın turisti arama çalışmalarına devam edildi.

Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen ve adı öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile dün saat 12.00'de Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen kadın turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını kurtarmak isteyen kadın, akıntıyla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen genç kadını görenler, yardım etmek istese de dalga boyunun yüksek olması nedeniyle müdahale edemedi. Turist kısa sonra gözden kayboldu. Kadın turistin çantası ise kısa süre sonra karaya vurunca bulundu.

DENİZDEN, HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

Dün başlayan arama kurtarma çalışmalarına, bugün sabah erken saatlerde devam edildi. Saat 07.30 sıralarında başlayan çalışmalara, TCSG 104, TCSG 914 Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik helikopteri, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timleri, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı 2 dron, Yerli İnsansız Sualtı Gözlem Aracı (ROV), Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri olmak üzere 59 kişilik ekip katıldı. Ulupınar mahalle muhtarı Habib Altınkaya, Çıralımızdaki dünkü kötü hava şartları nedeniyle bir turistimiz dereden geçerken kayboldu. Dünkü arama çalışmalarında geceye kadar bulunamadı. Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz de kıyıdan sahil bandında arama çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa sürede bulunur. Bunu ümit ediyoruz dedi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kayıp kişiler üzerine yaptığı araştırmaya rağmen kaybolan turistin kimliği henüz tespit edilemedi.