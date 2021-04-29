Antalya'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

Arif Emir'in cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi 'nin morguna gönderildi.

Çevreyi araştıran Oruç çifti, çocuklarının yakındaki dibi ve etrafı naylonla kaplanarak havuza dönüştürülmüş çukurdaki suda hareketsiz durduğunu gördü. Arif Emir'i komşuların da yardımıyla havuzdan çıkaran çift, durumu 112 Acil Servis 'e bildirdi.

Erentepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Özcan ile Funda Oruç çifti, dışarıda oynayan çocukları Arif Emir'in evin önünde olmadığını fark etti.

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