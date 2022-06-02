Antalya'da sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu - Son Dakika
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Antalya'da sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu

02.06.2022 11:40
Antalya'da sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde seradaki sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde seradaki sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu.

Gömbe Mahallesi Çörlük mevkisinde yaşayan görme engelli emekli öğretmen Zeki Arıkan (69), henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin yakınındaki seranın sulama havuzuna düştü.

Arıkan'ın yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuza düştüğünü fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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