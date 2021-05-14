Antalya'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afganistan uyruklu kişi, çalıştığı muz serasının havuzunda boğuldu.
Çakış Mahallesi'ndeki sera inşaatında işçi olarak çalışan Fawad Anwary (20) serinlemek için sulama havuzuna girdi.
Bir süre sonra yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzda çırpınmaya başlayan Anwary'ı, fark edenler yardıma koştu.
Havuzdan çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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