Yaklaşık iki saat süren su altı arama çalışmasıyla kaybolduğu noktadan bir kilometre uzaklıkta bulunan kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.