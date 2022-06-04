Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

04.06.2022 16:08

Antalya'nın Serik ilçesinde misafirliğe gittiği evin önündeki sulama kanalına düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde misafirliğe gittiği evin önündeki sulama kanalına düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Karıncalı Mahallesi Denizdere mevkisindeki serada çalışan akrabalarını ailesiyle ziyarete giden Suriyeli Yakın Habip, oynarken yakından geçen sulama kanalına düştü.

İlk anda kızını göremeyen Halit Habip (40), çevreye baktığı sırada su kanalında kızının terliğini fark etti. Kızını bulamayan baba, yetkililerden yardım istedi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilk incelemesinde kız çocuğunun kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saat süren su altı arama çalışmasıyla kaybolduğu noktadan bir kilometre uzaklıkta bulunan kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekibi, kızlarının öldüğünü görünce fenalaşan aileyi teselli etmeye çalıştı.

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

YORUMLAR
500
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu Antalya'da sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu Antalya'da sulama havuzuna düşen görme engelli emekli öğretmen boğuldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:26 İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'ndaki 'kaçak' platformu içinde vatandaşlar varken yıkmışlardı! Belediyeden konuyla ilgili ilk açıklama geldi
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement