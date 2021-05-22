Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Berberkaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yüzerek kanalın kıyısına ulaşan Berberkaya'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti.

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