Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

06.06.2023 13:51

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ramazan Koç, ayağının kayması sonucu evinin yakınında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı sudan çıkardı. Ancak sağlık ekipleri Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Koç (81), ayağının kayması sonucu evinin yakınında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Koç'un cenazesi, Gebiz Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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Ramazan Koç, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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