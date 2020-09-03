Antalya'da şüpheli aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polis yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polisin ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi.

Kadriye Mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün, tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip başlattı.

Motosikletli Yunus timlerinin yerini tespit edip "dur" ihtarında bulunduğu hafif ticari aracın sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmayı sürdüren sürücünün kullandığı araç, Acısu Kavşağı'nda aracın önüne geçmeye çalışan Yunus ekibindeki polislere çarptı. Savrulan motosiklette bulunan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı oldukları öğrenilen polisler, Serik Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hafif yaralanan şüpheli sürücü Mehmet S, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yaralı polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi.