Üye Girişi
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı - Son Dakika

Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı

09.02.2022 09:19
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir bankta unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir bankta unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Uzman ekibin kontrol ettiği siyah çantadan ders kitapları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda havuz başındaki bankta siyah bir çanta gören vatandaşlar, çantanın sahibi çıkmayınca şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Meydanda görev yapan polisler hemen çantanın olduğu bölgeye gelerek, güvenlik çemberi oluşturdu. Meydanın bir bölümüne yaya giriş ve çıkışı yasaklanarak, uzman ekipten destek istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekip, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Siyah çanta içinden ders kitabı ve defterler çıktı. Şeridi kaldıran polisler meydanı yaya trafiğine yeniden açarken, çanta polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı
Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, 112 Acil Çağrı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
06:18 Şanlıurfa valisinden silahsızlanma çağrısı: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
08:07 Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına ulaşım yeniden sağlanıyor
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement