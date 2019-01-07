Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şüpheli Ölüm

Antalya'da Şüpheli Ölüm

37 dakika önce

Antalya'da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Antalya'da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki boşluk bir alanda hareketsiz bir şahsın yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, 30 yaşındaki Zinar B. olarak tespit ettiği şahsın cesedi üzerinde yaptığı çalışmada, kolunda pantolon kemerinin takılı olduğunu belirledi. Bir süre önce Almanya'dan Antalya'ya geldiği belirtilen Zinar B'nin, cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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