Antalya'da şüpheli ölüm
23 dakika önce
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: AA
'da bir kişi evinde ölü bulundu. Kepez
ilçesi Çankaya
Mahallesi'nde oturan Funda Alacaoğlu'ndan (37) haber alamayan komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca balkon kapısından içeri girdi.
Alacaoğlu'nu yatağında hareketsiz bulan komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Bir süre önce eşinden boşandığı anlaşılan Alacaoğlu'nun vücudunda morluklar tespit edildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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