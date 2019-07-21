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Antalya'da şüpheli ölüm

28 dakika önce

Antalya'da Azeri uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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Antalya'da Azeri uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan, adının "Şirin" olduğu belirtilen Azeri uyruklu 60 yaşlarındaki kişiden haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
İtfaiye yardımı ile evine girilen kişi, yerde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yaklaşık 6 yıldır Antalya'da yalnız yaşadığı ve geçimini boyacılıkla sürdürdüğü, ancak son bir yıldır çalışamadığı için belediyenin kendisine yemek yardımında bulunduğu kaydedildi.
Eşi ve çocuklarının ise Azerbaycan'da olduğu öğrenilen adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:15 Kaynak: AA
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