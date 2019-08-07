Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da şüpheli ölüm

7 dakika önce

Antalya'da bir kişi, arkadaşının ofisinde ölü bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm, System.String[]
Antalya'da bir kişi, arkadaşının ofisinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şarampol Caddesi'ndeki Karadeniz İşhanı'nın üçüncü katında arkadaşının ofisinde kalan Rasim Şevket Bekdikhan'ın (45) telefonuna ulaşamayan ofis sahibi yetkililerden yardım istedi.
Çilingir yardımıyla iş yerine giren polis ekipleri, Bekdikhan'ın, sandalyede haraketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bekdikhan'ın öldüğü belirlendi.
Obez ve iki aydır işsiz olduğu öğrenilen Bekdikhan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu
İBB'de mülteci masası kuruluyor Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 23:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]