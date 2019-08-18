Antalya'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Antalya'da bir kişi evinin kapısının önünde ölü bulundu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:48 Kaynak: AA
'da bir kişi evinin kapısının önünde ölü bulundu. Kepez
ilçesi Ünsal Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan 58 yaşındaki Kamil Yılmaz'ın, evinin kapısının önünde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Evde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın soluk borusuna yemek kaçması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesini için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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