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Antalya'da şüpheli ölüm

38 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın parkta ölü bulundu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın varyant kısmındaki trafonun arkasında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden bekçiler, yerde bir kadının hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinde ölen kadının Ukrayna uyruklu Yulııa Bilehub (42) olduğu tespit edildi. Kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bilehub'un en son birlikte görüldüğü Ö.T, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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