Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli ölüm
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Antalya'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Antalya bir kişi evinde ölü bulundu.

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Antalya bir kişi evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474. Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, 5 gündür haber alamadıkları komşuları Şeref Erpolat'ın (40) evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girdikleri evin balkon kapısı önünde Erpolat'ın cesedini buldu. Evde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, koku nedeniyle güçlük çekti.

Ekiplerin maske kullanarak tamamlayabildiği çalışmaların ardından Erpolat'ın cesedi morga kaldırıldı.

Erpolat'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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