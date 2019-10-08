Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm

28 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide 30-35 yaşlarında bir kişinin cesedi bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide 30-35 yaşlarında bir kişinin cesedi bulundu. Kimliği bulunmayan cesedin üzerinden ucu olmayan bir enjektör çıktığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak'taki boş araziden geçen mahalle sakinleri, ağaç altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimliği bulunmayan şahsın üzerinden 5 TL ve ucu olmayan enjektör çıktığı öğrenildi. Şahsın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.


Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, cesedin yaklaşık 500 metre uzağında 15 kişilik bir grubun uyuşturucu madde kullandığı görüntülendi. Bir süre sonra bölgeye gelen polisi gören grup, bölgeden uzaklaştı. - ANTALYA

Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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