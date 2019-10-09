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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm

6 dakika önce

- Antalya'da şüpheli ölüm Boş arazideki ağaç altında bir kişi ölü bulunduANTALYA - Antalya'da 30-35 yaşlarında bir kişi boş arazideki ağaç altında ölü bulundu.

- Antalya'da şüpheli ölüm

Boş arazideki ağaç altında bir kişi ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da 30-35 yaşlarında bir kişi boş arazideki ağaç altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak'taki boşluk araziden geçen mahalle sakinleri ağaç altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik bulunmayan şahsın üzerinden 5 TL ve ucu olmayan enjektör çıktığı öğrenildi. Şahsın aşırı doza bağlı uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan cesedin yaklaşık 500 metre ilerisinde 15 kişilik bir grubunun uyuşturucu madde kullandığı görüntülendi. Bir süre sonra bölgeye gelen polis grubu dağıttı.

Antalya'da şüpheli ölüm

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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