Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm

7 saat önce

Antalya'da, 67 yaşındaki kadın tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

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Antalya'da, 67 yaşındaki kadın tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Yalnız'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Kadının kapıyı açmaması üzerine kilidi kırarak eve giren yakınları, Yalnız'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yalnız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Yalnız'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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