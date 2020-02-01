Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'da şüpheli ölüm
6 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki parkta, bir kişi ölmüş olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki parkta, bir kişi ölmüş olarak bulundu.
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.
Mehmet Kılınç'a (48) ait olduğu tespit edilen cenaze, adli tıp kurum morguna götürüldü.
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