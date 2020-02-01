Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Antalya'da şüpheli ölüm

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Mehmet Gülay, ilçe merkezindeki evine geldiğinde eşine motosiklet kazası yaptığını söyledi.

Eşinin ısrarı üzerine Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Gülay, hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Manavgat, Antalya, Gülay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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