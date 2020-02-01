Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'da şüpheli ölüm
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Mehmet Gülay, ilçe merkezindeki evine geldiğinde eşine motosiklet kazası yaptığını söyledi.
Eşinin ısrarı üzerine Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Gülay, hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Son Dakika Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapattı Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Usta oyuncu Allen Harris, hayatını kaybetti Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti