Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Antalya'da şüpheli ölüm

7 saat önce

Antalya'da sandalyede oturur vaziyette bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

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Antalya'da sandalyede oturur vaziyette bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki iş yerinin önündeki sandalyede bir kişinin hareketsiz oturduğunu görenler, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 65 yaşlarındaki Ömer Faruk Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgede faaliyet gösteren esnaftan Mustafa Deniz, yaptığı açıklamada, ofisine giderken sandalyenin üzerinde oturan kişinin durumundan şüphelendiğini söyledi.

İş yerine evrakları bırakıp, söz konusu kişinin yanına döndüğünü belirten Deniz, "Yanına gittim, salladım konuşmadı. Hemen ambulans çağırdım. İş yerine gelip, 'Beş dakika oturabilir miyim?' demiş. Çalışanlar da 'Tabii ki otur, su verelim' demişler. 'Su istemiyorum, yoruldum. Sandalyede beş dakika oturacağım' demiş." ifadelerini kullandı.

Altındağ, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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