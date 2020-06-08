Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

İki çocuk babası Uzuntüfek'in, eşinden bir süre önce boşandığı, bir ay önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Antalya 'da bir kişi evinde ölü bulundu.

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