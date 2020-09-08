Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2295 Sokak'taki bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Halil Cengiz'e (40) ulaşamayan yakınları evine geldi. Kapının zorlayarak içeri giren yakını, Cengiz'i mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Halil Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cengiz'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Halil Cengiz'in iki hafta önce babasını kaybettiği ve kendisinin de bugün sabah saatlerinde korona virüs testi yaptırdığı öğrenildi. - ANTALYA