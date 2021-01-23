Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'da şüpheli ölüm

23.01.2021 17:47
Antalya'da şüpheli ölüm, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi ormanlık alanda otomobilinin yakınında ölü bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi ormanlık alanda otomobilinin yakınında ölü bulundu.

İki gün önce aracıyla evinden ayrılan T.Y'nin (39) Pınarbaşı Mahallesi Aykırkca mevkisindeki orman yolunda cesedini bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Silahla vurulduğu belirlenen T.Y'nin cesedi Kaş Devlet Hastanesindeki ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yanında T.Y'e ait olduğu belirtilen ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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