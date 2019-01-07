Antalya'da Şüpheli Ölüm: Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu
19 dakika önce
- Antalya'da şüpheli ölüm: Kolunda pantolon kemeri takılı erkek cesedi bulunduANTALYA - Antalya'da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.
- Antalya
'da şüpheli ölüm: Kolunda pantolon kemeri takılı erkek cesedi bulundu
ANTALYA - Antalya'da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki boşluk bir alanda hareketsiz bir şahsın yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, 30 yaşındaki Zinar B. olarak tespit ettiği şahsın cesedi üzerinde yaptığı çalışmada, kolunda pantolon kemerinin takılı olduğunu belirledi. Bir süre önce Almanya
'dan Antalya'ya geldiği belirtilen Zinar B'nin, cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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