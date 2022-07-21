Antalya'da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi

21.07.2022 12:19
Antalya'da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsın aracında bir adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsın aracında bir adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan Ö.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada, bulundurma ruhsatı bulunan bir adet tabanca ve bir adet şarjör ele geçirildi.

Şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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