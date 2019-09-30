Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli valiz
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da şüpheli valiz

37 dakika önce

Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki parkta unutulan bir valiz polisi alarma geçirdi.

Antalya'da şüpheli valiz, System.String[]

Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki parkta unutulan bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizden kıyafet çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki Beşşehitler Parkı'ndaki bank yanında kırmızı bir valiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri parkın etrafını güvenlik şeridiyle yaya geçişine kapattı. Valizin sahibinin gelmemesi üzerine bomba imha ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra valizi dikkatli şekilde kontrol etti. Açılan valizden çok sayıda giysi çıktı. İçindeki eşyalar toplanan valiz, polis merkezine götürüldü. Valizin kaldırılmasının ardından park yaya trafiğine açıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı
Kalp krizi geçiren adam 20 dakika sedye gelmeyince hayatını kaybetti Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da şüpheli valiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]