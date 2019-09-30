- Antalya'da şüpheli valiz

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki parkta unutulan şüpheli valizden giyim eşyası çıktı

ANTALYA - Antalya'da ilçe emniyet müdürlüğü karşısındaki parkta unutulan bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki Beşşehitler Parkı'ndaki bank yanında kırmızı bir valiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri parkın etrafını güvenlik şeriti ile yaya geçişine kapattı. Valizin sahibinin gelmemesi üzerine bomba imha ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra valizi dikkatli şekilde kontrol etti. Açılan valizden çok sayıda giyim eşyası çıktı. İçindeki eşyalar toplanan valiz,polis merkezine götürüldü. Valizin kaldırılmasının ardından park yaya trafiğine açıldı.