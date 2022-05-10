ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

10.05.2022 23:59

Antalya'da Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Hassun (29) evinde ölü bulundu.

Antalya'da Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Hassun (29) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü kat dairesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Hassun'u eve gelen arkadaşları hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tıp öğrencisi Ali Hassun'un intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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