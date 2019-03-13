Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" Projesi Başladı

Antalya'da "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" Projesi Başladı

1 saat önce

Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerinin katkısı ile "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesi yürütülüyor.

Antalya'da

Bu proje ile kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, uygun koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme,biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım hijyeni ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmaları ile kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazip bir meslek haline getirmek amaçlanıyor.

Bu kurslar için en az ilkokul mezunu, çalışmayan ve sigortası olmayan (çiftçi sigortası hariç), hayvansal üretimin içinde, yaş sınırı aranmadan tüm kadın erkek tüm çiftçilerimiz başvurabilirler. "Sürü Yönetimi Elemanı" sertifikasına sahip olan çiftçilerimize çeşitli program ve projelerden yararlanmada öncelik tanınıyor.

İlimizde 2019 yılında düzenlenecek kurslar için protokol imzalanmış olup,4 Mart'ta Döşemealtı Çığlık'da, 11 Mart'ta da Döşemealtı Aşağıoba'da "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu başladı.

"Sürü Yönetimi Elemanı Benim"projesi kapsamında 2019 yılı için Antalya da Döşemealtı ,Kepez, Manavgat, Korkuteli, Kaş, İbradı ve Gündoğmuş İlçelerimizde 10 kurs açılacak ve bu kurslarda 225 çiftçinin sertifika alması bekleniyor.

Eğitimlere katılmak isteyen çiftçilerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:02 Kaynak: Bültenler

Döşemealtı, Antalya, Güncel
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