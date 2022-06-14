Antalya'da sürücülere alkol kontrolü - Son Dakika
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Antalya'da sürücülere alkol kontrolü

14.06.2022 10:36
Antalya'da sürücülere alkol kontrolü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polislerince, alkollü araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 3 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polislerince, alkollü araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 3 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce gece saatlerinde gerçekleştirilen alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulamada 126 adet araç kontrol edildi. Eksikleri bulunan 41 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden 22 bin 567 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı. - ANTALYA

Antalya'da sürücülere alkol kontrolü
Antalya'da sürücülere alkol kontrolü

YORUMLAR
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Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi
Kaynak: İHA

Manavgat, Hisarcık, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sürücülere alkol kontrolü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sürücülere alkol kontrolü - Son Dakika
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